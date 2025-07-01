Гладков прокомментировал слова о бессмысленности восстанавливать дома в приграничье по 14 раз

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дома не должны несколько лет стоять разрушенными. Так он прокомментировал высказывания о том, что восстановление некоторых зданий в Шебекино по 14 раз является «сизифовом трудом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Некоторые говорят: "Вячеслав Владимирович, зачем, если все равно прилетит?" Я говорю: "А вы хотите, чтобы три с половиной года этот дом стоял без крыши и без окон?"»,— сказал глава региона РБК. По его словам, власти Белгородской области стремятся начать восстановление в этот же день, а в лучшем случае в этот же час.

Господин Гладков подчеркнул, что всего в области было восстановлено почти 41 тыс. жилых домов и квартир. В прошлом году регион потратил на это около 20 млрд руб. Сейчас работы ведутся еще в 5 тыс. домах.

В своем Telegram-канале губернатор сегодня сообщил, что правительство выделило 3,3 млрд руб. жителям приграничья, оставшимся без жилья. Деньги будут перечислены жителям Краснояружского, Борисовского, Грайворонского, Белгородского, Шебекинского и Валуйского округов. За все время СВО власти региона уже получили из федерального бюджета более 23 млрд руб., помимо этих средств.