В департаменте туризма Свердловской области провели следственные действия

Силовики провели следственные действия в здании департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Об этом сообщила «Ъ-Урал» глава департамента Эльмира Туканова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Она уточнила, что обысков не было. Сотрудники департамента передали запрашиваемые документы и продолжили работу в штатном режиме, добавила госпожа Туканова. В комментарии РБК Екатеринбург глава департамента уточнила, что приходили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Они запрашивали документы в отношении одного из грантополучателей.

По информации источников Ura.ru, следственные действия были связаны с выдачей грантов, которые Эльмира Туканова пыталась оспорить.

В июне председатель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев обращался в прокуратуру с требованием проверить работу департамента развития туризма Свердловской области. Утверждалось, что госпожа Туканова предоставила ложные данные в годовом отчете.