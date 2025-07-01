В Кремле осудили удары ВСУ по российским городам

Россия решительно осуждает продолжающиеся удары ВСУ по мирным городам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наши военные принимают меры, чтобы подобные риски минимизировать»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он прокомментировал атаки ВСУ на Донецк, Ижевск и Луганскую народную республику.

ВСУ нанесли удар по Донецку с применением британско-французских ракет Storm Shadow вечером 30 июня. Одна из ракет попала по многоэтажному дому. Здание загорелось, вскоре огонь перебросился на расположенные рядом торговые ряды. Погибла одна местная жительница.

Сегодня утром украинские БПЛА атаковали одно из предприятий в Ижевске. Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил гибель трех человек, еще 35 госпитализированы.

В ЛНР дрон ударил по автомобилям. Один человек погиб, семеро пострадали.