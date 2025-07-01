Песков ответил на слова Келлога о затягивании Россией переговоров по Украине

Россия заинтересована в том, чтобы достичь поставленных целей специальной военной операции дипломатическим путем, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога, обвинившего Россию в затягивании переговорного процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Здесь как раз никто ничего не затягивает. Мы, естественно, заинтересованы в первую очередь в том, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции политико-дипломатическими средствами, поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, «говорить о возможности какого-либо сильного ускорения» в контексте украинского урегулирования трудно. «Выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в ходе двух раундов требует времени, и требует определенных подготовительных мероприятий, определенных мероприятий по осуществлению обменов, по организации передачи, приема тел погибших»,— уточнил пресс-секретарь российского президента.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной, чтобы обсудить меморандумы сторон с условиями прекращения огня. Накануне Кит Келлог заявил, что «Россия не может продолжать тянуть время» и призвал как можно скорее добиться прекращения огня и начать трехсторонние переговоры с участием США.

Лусине Баласян