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Коммерсантъ FM
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Россия пригласит новые власти Сирии на арабский саммит в октябре

Новые власти Сирии получат приглашение на российско-арабский саммит, который пройдет в Москве в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Безусловно, такие приглашения будут»,— сказал представитель Кремля.

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На мероприятии Россия планирует принять страны Лиги арабских государств. В организацию входят 22 страны, в том числе Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. По словам замглавы МИДа Михаила Богданова, приглашения на саммит уже разосланы и «практически все» государства подтвердили заинтересованность в участии.

Лусине Баласян

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