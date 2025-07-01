Россия пригласит новые власти Сирии на арабский саммит в октябре

Новые власти Сирии получат приглашение на российско-арабский саммит, который пройдет в Москве в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Безусловно, такие приглашения будут»,— сказал представитель Кремля.

На мероприятии Россия планирует принять страны Лиги арабских государств. В организацию входят 22 страны, в том числе Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. По словам замглавы МИДа Михаила Богданова, приглашения на саммит уже разосланы и «практически все» государства подтвердили заинтересованность в участии.

Лусине Баласян