Песков прокомментировал информацию о полном освобождении ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать слова главы Луганской народной республики Леонида Пасечника о полном освобождении региона. Он перенаправил вопрос о ходе боевых действий в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это, скорее вопрос, который касается непосредственно хода специальной военной операции, и традиционно я это переадресовываю в министерство обороны»,— сказал представитель президента на брифинге.

Накануне господин Пасечник заявил журналистам «Первого канала», что российские войска взяли под контроль 100% территории ЛНР.