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Коммерсантъ FM
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Песков прокомментировал информацию о полном освобождении ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать слова главы Луганской народной республики Леонида Пасечника о полном освобождении региона. Он перенаправил вопрос о ходе боевых действий в Минобороны.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это, скорее вопрос, который касается непосредственно хода специальной военной операции, и традиционно я это переадресовываю в министерство обороны»,— сказал представитель президента на брифинге.

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Накануне господин Пасечник заявил журналистам «Первого канала», что российские войска взяли под контроль 100% территории ЛНР.

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