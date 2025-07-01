Песков прокомментировал информацию о полном освобождении ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать слова главы Луганской народной республики Леонида Пасечника о полном освобождении региона. Он перенаправил вопрос о ходе боевых действий в Минобороны.
Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Это, скорее вопрос, который касается непосредственно хода специальной военной операции, и традиционно я это переадресовываю в министерство обороны»,— сказал представитель президента на брифинге.
Накануне господин Пасечник заявил журналистам «Первого канала», что российские войска взяли под контроль 100% территории ЛНР.