Кремль надеется договориться с Баку об освобождении задержанных журналистов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за информацией о задержанных в Баку журналистах агентства «Sputnik-Азербайджан» и Ruptly. Моска рассчитывает за счет прямых контактов с азербайджанской стороной добиться их освобождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам и, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Мы рассчитываем, что эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все представленные вопросы»,— добавил он.

30 июня в офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку прошли обыски, были задержаны два сотрудника агентства — глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. МВД Азербайджана сообщило о расследовании дела о незаконном финансировании агентства, чья деятельность в Баку должна была быть прекращена в феврале. В редакции информагентства заявили, что никаких официальных запретов на работу не получали. Вчера вечером была задержана и редактор российского видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова.

Лусине Баласян