«Воронежсинтезкаучук» решил заключить СПИК по проекту на 6,3 млрд рублей
Холдинг «Сибур» планирует заключить специнвестконтракт (СПИК 2.0) по проекту производства н-бутиллития на АО «Воронежсинтезкаучук» в облцентре. Как уточнил первый зампред облправительства Данил Кустов на встрече с журналистами, это позволит компании получить федеральную поддержку. Ранее о заключении таких контрактов в регионе не сообщалось.
Здание АО «Воронежсинтезкаучук» в Воронеже
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам господина Кустова, финансирование может быть привлечено по схеме кластерной инвестиционной платформы, которая предполагает предоставление льготного займа «для реализации проектов по производству приоритетной продукции». В этом случае компания самостоятельно может выбрать кредитную организацию. Соответствующую заявку «Воронежсинтезкаучук» планирует подать в федеральный Фонд развития промышленности в августе–сентябре 2025 года.
Правительство региона в свою очередь хочет дать проекту статус особо значимого с предоставлением соответствующих мер поддержки.
О планах по строительству производства н-бутиллития на воронежской площадке «Сибура» стало известно в 2023 году. Тогда собеседники «Ъ-Черноземье» оценивали объем вложений в 700 млн руб. К началу работ осенью 2024 года планируемые инвестиции выросли до 6,3 млрд руб. Проектная мощность предприятия составляет 350 т в год, ожидается создание порядка 57 рабочих мест. Срок завершения проекта — 2026 год.
Подробнее об изначальных параметрах проекта — в публикации «Ъ-Черноземье».