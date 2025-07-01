«Воронежсинтезкаучук» решил заключить СПИК по проекту на 6,3 млрд рублей

Холдинг «Сибур» планирует заключить специнвестконтракт (СПИК 2.0) по проекту производства н-бутиллития на АО «Воронежсинтезкаучук» в облцентре. Как уточнил первый зампред облправительства Данил Кустов на встрече с журналистами, это позволит компании получить федеральную поддержку. Ранее о заключении таких контрактов в регионе не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание АО «Воронежсинтезкаучук» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание АО «Воронежсинтезкаучук» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Кустова, финансирование может быть привлечено по схеме кластерной инвестиционной платформы, которая предполагает предоставление льготного займа «для реализации проектов по производству приоритетной продукции». В этом случае компания самостоятельно может выбрать кредитную организацию. Соответствующую заявку «Воронежсинтезкаучук» планирует подать в федеральный Фонд развития промышленности в августе–сентябре 2025 года.

Правительство региона в свою очередь хочет дать проекту статус особо значимого с предоставлением соответствующих мер поддержки.

О планах по строительству производства н-бутиллития на воронежской площадке «Сибура» стало известно в 2023 году. Тогда собеседники «Ъ-Черноземье» оценивали объем вложений в 700 млн руб. К началу работ осенью 2024 года планируемые инвестиции выросли до 6,3 млрд руб. Проектная мощность предприятия составляет 350 т в год, ожидается создание порядка 57 рабочих мест. Срок завершения проекта — 2026 год.

Подробнее об изначальных параметрах проекта — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Сергей Калашников