Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 30 июня

09:29. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

09:12. В этом году ветеранам боевых действий в Белгородской области будут выплачивать по 10 тыс. руб. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, такое решение приняли депутаты местного самоуправления.

07:13. Ночью над Курской областью сбили десять дронов, сообщили в Минобороны.

05:03. В Курской области отбой опасности атаки БПЛА — оперштаб региона.

03:26. Опасность атаки БПЛА в Курской области — оперштаб региона.