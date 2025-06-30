Матвиенко предложила ограничить семейную ипотеку по принципу региона регистрации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку на приобретение и строительство жилья только на территории того региона, в котором зарегистрирован заемщик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госпожа Матвиенко отметила, что 50% кредитов по программе семейной ипотеке пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По словам чиновницы, 40% из числа этих заемов совершено гражданами, зарегистрированными в других регионах.

«Льготная семейная ипотека все таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания»,— подчеркнула председатель Совфеда. По ее словам, предложенная ею мера будет способствовать развитию регионов и позволит предотвратить «дальнейшее обезлюживание».

При этом она отметила, что за гражданами России останется право на получение обычной ипотеки в любом регионе страны.