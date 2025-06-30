Начались съемки продолжения фильма «Дьявол носит Prada»

Стартовали съемки фильма «Дьявол носит Prada-2». К своим ролям вернутся Мерил Стрип, Энн Хэтауэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Короткое видео с подтверждением Disney's 20th Century Studios опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Century Fox Film Corporation Фото: 20th Century Fox Film Corporation

На видео изображена пара красных лаковых лодочек с трезубцами на концах каблуков. На фоне слышны голоса главных героинь — Миранды Пристли (Мерил Стрип), Андреа Сакс (Энн Хэтауэй) и Эмили (Эмили Блант). В конце видео появляется надпись: «Сейчас в работе».

В конце мая журнал Variety сообщал, что премьера сиквела запланирована на 1 мая 2026 года. В продолжении истории главный редактор журнала «Подиум» Миранда Пристли попытается сохранить престижность издания, несмотря на упадок журнального бизнеса. Разработка фильма началась летом 2024 года.