Уфа заняла 21 место по строительству жилья

Уфа заняла 21 место среди российских городов по объему строительства жилья на одного человека, сообщается в исследовании «РИА Новости».

В Уфе показатель ввода жилья на одного человека в прошлом году составил 0,9 кв.м. В то же время объем новых жилых помещений уменьшился на 5,9%, до 1,1 млн кв. м. Таким образом, показатель обеспеченности населения жильем в Уфе составил 28,3 кв. м на одного жителя. При этом 33,8% нового жилья относится к городским постройкам.

Стерлитамак занял 79 место рейтинга. По итогам прошлого года показатель ввода жилья на одного человека в городе составил 0,4 кв.м. Объем новых жилых помещений уменьшился на 2,1%, до 114 тыс. кв.м. Показатель обеспеченности населения жильем в Стерлитамаке составил 23,8 кв. м на одного жителя. При этом 3,4% нового жилья относится к городским постройкам.

Лидером рейтинга стал Краснодар, где ввод новых квартир на одного человека составил 2,3 кв.м. На втором и третьем местах расположились Грозный и Кызыл с показателями 1,9 и 1,7 кв.м соответственно. Рейтинг замыкает Мурманск, где ввод квартир на одного человека составил всего 0,05 кв.м.

Города проранжированы по среднедушевому объему введенного жилья в прошлом году. Обеспеченность населения жильем — общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека.

Венера Хисамова