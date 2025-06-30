Хлебопеки Ростовской области нарастили премиум-сегмент до 15%

Хлебопекарные предприятия Ростовской области увеличили долю премиальных сортов до 15% от общего объема производства по итогам первого квартала 2025 года. Об этом сообщает РБК Росстов со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, за три месяца отрасль выпустила 33 тыс. тонн хлебобулочных изделий краткосрочного хранения. Объем премиум-продукции составил около 5 тыс.тонн. Предприятия активно расширяют ассортимент, выпуская новые сорта, органические и цельнозерновые виды изделий, а также продукцию, обогащенную витаминно-минеральными добавками.

По данным Ростовстата, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в розничной торговле выросла за год на 20-25%. К началу апреля средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки достигли 95,9 руб. за кг — на 22% дороже, чем годом ранее. Хлеб из ржаной муки и смеси ржаной с пшеничной подорожал почти на четверть, до 89,4 руб. за кг.

В министерстве пояснили, что рост средней цены на хлеб из пшеничной муки связан с изменением структуры выпуска: производство из муки первого сорта сокращается из-за падения спроса, при этом растет изготовление из муки высшего сорта с высокой добавленной стоимостью.

Цены на хлеб из ржано-пшеничной муки и социальный хлеб из муки первого сорта выросли незначительно — не более чем на 5% за год.

В 2024 году донские хлебопеки увеличили выпуск изделий с длительным сроком хранения на 30,3%, до 47,4 тыс. тонн. Спрос на сухари и сушки продолжает расти: за первый квартал 2025 года объем их производства в регионе составил 12,2 тыс. тонн, что на 18,4% выше аналогичного периода прошлого года.

Валентина Любашенко