В Госдуму внесут проект о снижении НДС на продукты до пяти процентов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10% до 5%. Инициатором стал лидер партии Сергей Миронов. Пресс-служба партии сообщила «РИА Новости», что законопроект будет внесен в Госдуму 30 июня.

В пояснительной записке указано, что снижение НДС коснется мяса, молока, яиц, круп, хлебобулочных изделий, продуктов детского питания, овощей, фруктов, ягод и морепродуктов. Сергей Миронов отметил, что в последние годы в России наблюдается «нездоровый рост цен» на продукты питания. По данным Росстата, инфляция в 2024 году составила менее 10%, но Миронов считает, что эти данные не отражают реального положения, так как продовольственная инфляция значительно выше.

Сергей Миронов подчеркнул, что НДС — косвенный налог, который включается в розничную стоимость товаров и оплачивается конечными потребителями. «Высокий налог приводит к росту цен. Сокращение НДС — к их снижению»,— заявил он. Политик уверен, что уменьшение НДС с 10% до 5% по основному перечню продовольственных товаров поможет снизить цены на продукты.