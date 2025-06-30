Володин перечислил законы, вступающие в силу в июле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале список законов, которые вступают в силу в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 1 июля:

системно значимые банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку. «Можно будет открыть один такой счет и один вклад. Предельный размер вклада — 50 тыс. руб., а ставка равна максимальной для вкладов физлиц сроком до года в этом банке»,— пояснил господин Володин;

будут ужесточены правила пользования услугами связи для мигрантов. Операторам запрещается оказывать услуги иностранцам, которые не подтвердили личность в салоне связи;

в регистре сведений о населении станут отражаться данные о прохождении мигрантами дактилоскопии.

С 5 июля:

«Защита от кибермошенников»: клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лиц или совершившему неправомерные операции по его указанию, грозит до трех лет лишения свободы;

ужесточается уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Преступление, совершенное в группе лиц,— до пяти лет лишения свободы; при тяжких последствиях — до семи лет;

увеличение лимита по европротоколу. Максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции при разногласиях между участниками аварии повышается со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

С 28 июля:

«Защита географических указаний на товарах»: вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только такого объекта интеллектуальных прав, как «наименование места происхождения товара», но и «географическое указание».

24 июня, как напомнил Вячеслав Володин, вступил в силу закон против иноагентов. Тех, кто нарушил порядок деятельности иностранного агента за пределами России, смогут привлечь к ответственности. Также, отметил он, появилась возможность проведения административного расследования таких правонарушений. «Даже находясь за пределами России, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания за несоблюдение наших законов»,— написал Вячеслав Володин.