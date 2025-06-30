Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Володин перечислил законы, вступающие в силу в июле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале список законов, которые вступают в силу в июле.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 1 июля:

  • системно значимые банки начнут открывать специальные счета и вклады с выгодными ставками для людей, получающих соцподдержку. «Можно будет открыть один такой счет и один вклад. Предельный размер вклада — 50 тыс. руб., а ставка равна максимальной для вкладов физлиц сроком до года в этом банке»,— пояснил господин Володин;
  • будут ужесточены правила пользования услугами связи для мигрантов. Операторам запрещается оказывать услуги иностранцам, которые не подтвердили личность в салоне связи;
  • в регистре сведений о населении станут отражаться данные о прохождении мигрантами дактилоскопии.

С 5 июля:

  • «Защита от кибермошенников»: клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лиц или совершившему неправомерные операции по его указанию, грозит до трех лет лишения свободы;
  • ужесточается уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Преступление, совершенное в группе лиц,— до пяти лет лишения свободы; при тяжких последствиях — до семи лет;
  • увеличение лимита по европротоколу. Максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции при разногласиях между участниками аварии повышается со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

С 28 июля:

  • «Защита географических указаний на товарах»: вводится ответственность за незаконное использование знаков охраны не только такого объекта интеллектуальных прав, как «наименование места происхождения товара», но и «географическое указание».

24 июня, как напомнил Вячеслав Володин, вступил в силу закон против иноагентов. Тех, кто нарушил порядок деятельности иностранного агента за пределами России, смогут привлечь к ответственности. Также, отметил он, появилась возможность проведения административного расследования таких правонарушений. «Даже находясь за пределами России, иноагенты должны осознавать, что не уйдут от наказания за несоблюдение наших законов»,— написал Вячеслав Володин.

Новости компаний Все