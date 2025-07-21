Сегодня исполняется 43 года заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф:

— Уважаемый Максим Станиславович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы в полной мере обладаете качествами, которые вызывают уважение: целеустремленностью, талантом аналитика, глубокими знаниями. Сегодня Вы не только сосредоточены на вопросах экономического роста страны, но и активно продвигаете национальные интересы на международном треке, способствуя укреплению взаимодействия стран БРИКС. Отдельное спасибо за вовлеченную работу в Наблюдательном совете «Сбера»! Счастья Вам, здоровья, дальнейших успехов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»