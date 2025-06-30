В двух колледжах Ульяновской области работали родственники директоров

В Ульяновском социально-педагогическом и Димитровградском техническом колледжах выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка в региональном министерстве просвещения и воспитания показала, что директора учебных заведений не уведомили работодателя о трудоустройстве своих родственников. Это привело к конфликту интересов.

Прокуратура внесла представления и потребовала устранить нарушения. В результате руководство указанных колледжей было привлечено к дисциплинарной ответственности, а трудовые отношения с их родственниками прекратили.

Георгий Портнов