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В двух колледжах Ульяновской области работали родственники директоров

В Ульяновском социально-педагогическом и Димитровградском техническом колледжах выявлены нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка в региональном министерстве просвещения и воспитания показала, что директора учебных заведений не уведомили работодателя о трудоустройстве своих родственников. Это привело к конфликту интересов.

Прокуратура внесла представления и потребовала устранить нарушения. В результате руководство указанных колледжей было привлечено к дисциплинарной ответственности, а трудовые отношения с их родственниками прекратили.

Георгий Портнов