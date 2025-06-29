Трамп: группа «очень богатых людей» готова купить TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское подразделение китайского видеохостинга TikTok готова купить группа «очень богатых людей». Он уточнил, что подробнее сможет рассказать об этом в ближайшие недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

«Кстати, у нас есть покупатель на TikTok. Думаю, я расскажу об этом через пару недель. Речь идет о группе очень богатых людей»,— сказал Дональд Трамп в интервью Fox News. Он уточнил, что для заключения сделки, вероятно, потребуется одобрения Китая.

Изначально власти США хотели заблокировать TikTok из опасений, что китайская ByteDance собирает данные об американских пользователях через видеохостинг. Позднее Конгресс США обязал ByteDance продать контрольный пакет акций американскому юрлицу.