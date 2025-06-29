Ушаков: Россия и США продолжат работу над устранением «раздражителей»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что работа над устранением «раздражителей» в отношениях России и США продолжится, несмотря на взятую Вашингтоном паузу.

«Договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, — договоренность сохраняется»,— сказал помощник президента журналисту Павлу Зарубину. Она была достигнута во время первых телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отметил господин Ушаков.

Помощник президента подчеркнул, что Россия ждет сигнала от США для продолжения работы, так как они отложили ранее согласованную встречу.

16 июня МИД России сообщил, что встреча России и США по вопросам устранения «раздражителей» отменена по инициативе американской стороны. Юрий Ушаков говорил, что переговоры приостановлены в том числе из-за разногласий по выбору места встречи. Дискуссия по устранению «раздражителей» в первую очередь касается нормализации взаимодействия между посольствами России и США.

О контактах России и США — в материале «Ъ» «Владимир Путин переговорил переговоры».

Елизавета Шмакова