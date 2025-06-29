Иркутские отделения СРЗП и ЛДПР выдвинули кандидатов в губернаторы

Иркутские региональные отделения партий «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) и ЛДПР выдвинули кандидатов в губернаторы Приангарья, выборы которого пройдут в единый день голосования в сентябре текущего года. СРЗП на них будет представлять председатель совета областного отделения партии Лариса Егорова, а ЛДПР — первый замглавы Ушаковского муниципального образования Иркутского района Виктор Галицков.

Региональные конференции обеих партий прошли 28 июня. Ранее «Единая Россия» выдвинула кандидатом действующего губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, а КПРФ — депутата Госдумы, экс-губернатора Сергея Левченко.

Теперь кандидатам предстоит преодолеть так называемый муниципальный фильтр и представить в облизбирком не менее 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов. Не менее 40 из них должны быть получены от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов.

С заявлением в областной избирком об участии в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца обратился также житель региона Сергей Гагаркин. Ему необходимо собрать в свою поддержку 9123 подписи избирателей региона.

Влад Никифоров, Иркутск