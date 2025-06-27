В Брянске пострадали четыре человека в результате атаки БПЛА

Армия Украины атаковала Брянск, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадали четыре человека, их доставили в больницы. Глава региона не раскрыл, в каком состоянии находятся раненые, но пообещал, что им окажут материальную помощь, об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины для удара по городу использовали беспилотники. Частично повреждены более десяти домов и автомобиль, отметил господин Богомаз. На местах происшествий работают экстренные службы.

Как в 20:35 мск сообщила пресс-служба Минобороны, над территорией Брянской области были сбиты четыре БПЛА. Вместе с этим были уничтожены три беспилотника над Орловской областью, два — над Курской и один — над Крымом. Налет продолжался с 17:35 до 19:30 мск.