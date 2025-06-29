Лавров: европейские лидеры призывают Россию к «жульническим подходам» по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ открыта к честной работе по урегулированию конфликта на Украине. При этом Москва не готова к «жульническим подходам», к которым ее подталкивают некоторые главы европейских стран, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава МИДа назвал неприемлемым недавнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Тот утверждал, что Россия не заинтересована в мирных переговорах с Украиной. «Мне сейчас кажется это очень серьезной темой, без прояснений которой с Европой дальше разговаривать бессмысленно»,— сказал Сергей Лавров на брифинге после переговоров с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым в Чолпон-Ате.

«Эти деятели окончательно утратили здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать Европу»,— отметил господин Лавров. Так министр прокомментировал совместную статью президента Франции Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца, в которой они называют Россию главной угрозой и призывают Европу вооружиться.

О процессе урегулирования на Украине — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».

Елизавета Шмакова