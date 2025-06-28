Польша выдала США экс-главу криптобиржи Wex Дмитрия Васильева

Польша экстрадировала в США бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Об этом сообщил ТАСС его представитель Александр Суржин. Господин Васильев был задержан в 2024 году в Польше по ордеру США.

Экс-главу Wex выдали США в рамках расследования уголовного дела, по которому проходил его бывший партнер Александр Винник. В США Дмитрию Васильеву грозит до 25 лет лишения свободы по двум вменяемым составам, добавил господин Суржин.

«Во время нахождения в Польше права нашего подзащитного Васильева по ряду аспектов Европейской конвенции по правам человека и практике ЕСПЧ, обязательной для Польши, были нарушены, хотя он и сам дал согласие на экстрадицию»,— сказал адвокат. Он заявил, что будет добиваться признания этих нарушений с целью недопущения их в будущем.

Дмитрия Васильева уже задерживали в Польше в 2021 году из-за пропажи со счетов Wex $450 млн, принадлежавших в том числе европейским инвесторам. Экстрадиции Васильева требовал Казахстан, где он с 2019 года находился в розыске по делу о мошенничестве. Еще раз мужчину задержали в 2022 году в Хорватии.

Wex, по неподтвержденным данным, стала преемником биржи BTC-E, которую заблокировали в 2017 году после претензий ФБР. Ее владельца Александра Винника задержали в том же году по подозрению в отмывании $4 млрд. В феврале господин Винник был освобожден из американской тюрьмы и вернулся в Россию.

Елизавета Шмакова