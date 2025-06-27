Турция заявила о готовности принять третий раунд переговоров России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая сторона готова принять третий раунд переговоров России и Украины, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня президент России Владимир Путин сказал, что РФ готова к новому раунду переговоров с Украиной, и выразил надежду, что Турция, как и в прошлые разы, согласится выступить переговорной площадкой.

По словам господина Путина, во время новой встречи делегаты будут обсуждать предложенные варианты меморандумов, которые призваны очертить рамки будущего мирного соглашения.

«Это два абсолютно противоположных меморандума,— сказал Владимир Путин,— но переговоры для того и организуются и проводятся, чтобы искать пути сближения, а то, что они были прямо противоположными, тут ничего удивительного нет».