В сочинском аэропорту столкнулись два самолета

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения двух самолетов на территории аэропорта Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, 27 июня воздушное судно, следовавшее на вылет в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу задел прибывший из Норильска самолет. В результате инцидента никто не пострадал — ни пассажиры, ни члены экипажа.

Сочинская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов. По итогам проверки может быть решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Анна Гречко