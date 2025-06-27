Главные новости за 27 июня. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Законсервированный санаторий в Ломоносовском районе Ленобласти выставили на продажу на площадке «Авито» за 85 млн рублей. В лот вошли два здания под реконструкцию и участок 1,94 гa. Продавцом выступает физлицо, не раскрывающее свои данные. Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что предложенная цена соответствует рынку. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Тринадцатый арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил апелляционную жалобу ООО «Манила», совладельцем которого являются Антон Пинский и Ксения Собчак, следует из карточки дела. До этого компанию обязали выплатить 1 млн рублей предпринимательнице Вере Абель за использование товарного знака Veter.

Во Всеволожском районе Ленобласти построят логистический комплекс маркетплейса Wildberries. По оценкам экспертов, реализация проекта потребует от 6,5 до 9 млрд рублей. В пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщили, что площадь комплекса составит около 100 тыс. кв. м, половина из них придется на операционную зону с автоматизированными складскими системами. Сроки завершения проекта будут известны после утверждения бизнес-плана.

Около 100 тыс. кв. м объектов light industrial и складов планируют возвести рядом с индустриальным парком «Волхонка» в ближайшие два года, сообщили в компании Nikoliers. По словам гендиректора и совладельца ООО «Индустриальный парк “Альянс”» Александра Подсекина, на объектах организуют сборочные и металлообрабатывающие производства, производство упаковки, макроэлектроники. Первую очередь проекта введут в эксплуатацию в марте 2026 года.

Смольнинский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Европейского университета (ЕУ) в Санкт-Петербурге. Ранее прокуратура обратила внимание на опубликованный на сайте ЕУ аналитический отчет, при изучении которого ведомство выявило признаки, «направленные на унижение достоинства российских судебных экспертов». «Ъ-СПб» выяснил, что в основу обвинения вуза в «унижении экспертов» легло заключение эксперта СПбГУ.

После задержания по подозрению в получении взятки теперь уже бывшей главы Колпинского района Юлии Логвиненко временно исполняющим обязанности руководителя районной администрации был назначен Николай Гордей. Информация о руководстве обновилась на сайте городского правительства. Саму Логвиненко суд отправил под домашний арест, а ее предполагаемых подельников — в СИЗО. Еще одним фигурантом по делу проходит депутат Заксобрания Олег Милюта. Он задержан, ему предъявлено обвинение.

Государственная административно техническая инспекция выдала ордер на размещение объектов VK Fest 2025. Он пройдет 5 и 6 июля на территории парка 300-летия Санкт-Петербурга. Для проведения фестиваля установят ограждения, торговые точки, шатры и павильоны. Гости мероприятия смогут посетить четыре сцены, где пройдут концерты популярных артистов и встречи с представителями медиа-сферы.

Полиция после обысков в сети лаунж-баров «Феромон» задержала шесть человек. Среди них предполагаемый 40-летний организатор, который был ранее судим за наркотики. Помимо предполагаемого владельца сети полицейские задержали двух жителей Кудрово в возрасте 30 и 31 года, а также трех петербуржцев. Уголовное дело о незаконном обороте спиртного в особо крупном размере возбудили три дня назад.

Гендиректор АО «Аэропорт Пулково» Ростислав Чернышев стал главой АО «Морской фасад». Соответствующие данные опубликованы на сайте «Контур.Фокус». Оба акционерных общества на 100% принадлежат Петербургу. Топ-менеджер будет совмещать две должности. Господин Чернышев сменил на посту Вадима Каширина, который управлял терминалом десять лет.

Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административный иск прокуратуры с просьбой запретить три трека рэпера Kizaru. Песни «Пакуем», «Что за бизнес ****», «Наркос» признали запрещенными к распространению. Суд установил, что композиции содержат пропаганду употребления запрещенных веществ. Также, по мнению суда, исполнитель через них формирует положительное отношение к торговле наркотиками.

Дирекция транспортного строительства Петербурга начала поиск подрядчика для ремонта трамвайных путей в Приморском районе за 658,9 млн рублей. Потенциальный победитель объявленного конкурса должен иметь опыт работ по реконструкции и содержанию автодорог. Исполнителя объявят 17 июля. Он должен будет отремонтировать 3,89 км путей на улице Савушкина от Приморского проспекта до Туристской улицы до ноября 2027 года.

С 1 сентября Ленинградская область запустит в школах новую систему оценивания поведения обучающихся. 47-й регион вошел в число семи пилотных субъектов РФ, где будет апробирована эта система. В проект включены 23 школы из всех 18 районов и городских округов Ленобласти. Основными критериями оценки станут дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и взрослыми, а также социальная активность и правомерное поведение.