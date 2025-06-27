СК установил причастность депутата Заксобрания к делу о коррупции в Колпино

Следственный комитет РФ установил причастность депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюты к делу о получении взятки в особо крупном размере, основными фигурантами по которому проходят глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко и глава МА МО Колпино Дмитрий Кохно. В отношении Милюты также возбуждено уголовное дело, сообщили 27 июня в ГСУ СК России по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Милюта (четвертый слева).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Милюта (четвертый слева).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, Милюта входил в преступную схему и совместно с Логвиненко и Кохно через посредника получал взятки от директора коммерческой организации, осуществляющей работы по благоустройству на территории Колпинского района. В общей сложности за период с декабря 2024 по июнь 2025 года фигурантами было получено не менее 14,2 млн рублей, уточнили в Следственном комитете.

Милюта был задержан следователями СК и оперативными сотрудниками регионального УФСБ после передачи очередной части взятки. В ходе проведения обыска у него были обнаружены денежные средства. В настоящий момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, отметили в СКР.

О задержании Юлии Логвиненко и Дмитрия Кохно стало известно вечером 26 июня. Они проходят фигурантами по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). В пятницу, 27 июня, главе района и МА МО должна быть избрана мера пресечения. Следствие ходатайствует о домашнем аресте для Логвиненко и о страже для Кохно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после задержания Логвиненко временно исполняющим обязанности руководителя администрации Колпинского района был назначен Николай Гордей.

Андрей Цедрик