Трамвайные пути на улице Савушкина отремонтируют за 658 млн рублей

Дирекция транспортного строительства Петербурга начала поиск подрядчика на ремонт трамвайных путей в Приморском районе за 658,9 млн рублей. Соответстующий документ появился на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Потенциальный победитель конкурса должен иметь опыт работ по реконструкции и содержанию автодорог. Исполнителя должны объявить 17 июля. Он должен отремонтировать 3,89 км путей на улице Савушкина от Приморского проспекта до Туристской улицы до ноября 2027 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге объявили конкурс на оказание услуг по техническому обслуживанию газового оборудования для объектов ГУП «Петербургский метрополитен».

Андрей Маркелов