Суд Петербурга по иску прокуратуры запретил три трека рэпера Kizaru
Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административный иск прокуратуры с просьбой запретить три трека рэпера Kizaru. Песни «Пакуем», «Что за бизнес ****», «Наркос» признали запрещенными к распространению.
Фото: Страница Kizaru в социальный сети
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, композиции содержат пропаганду употребления запрещенных веществ. Также исполнитель через них формирует положительное отношение к торговле наркотиками.
Эксперты заключили, что Kizaru позиционирует себя как человек, употребляющий запрещенные вещества, как тот, кто одобряет их реализацию. Эти сведения способны сформировать у слушателя желание последовать примеру артиста. Суд признак треки, размещенные по пяти ссылкам, запрещенными к распространению в России.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Невского района обратилась в суд с иском о признании трех песен Kizaru запрещенными.