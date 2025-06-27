Veter сменил направление

Тринадцатый арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил апелляционную жалобу ООО «Манила», совладельцем которого являются Антон Пинский и Ксения Собчак, следует из карточки дела. До этого компанию обязали выплатить 1 млн рублей предпринимательнице Вере Абель за использование товарного знака Veter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан с названием Veter на Мытнинской набережной открылся в Петербурге в 2023 году при участии Ксении Собчак и Антона Пинского (на фото). Доля Пинского в ресторане составляет 85%, у Собчак — 15%

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ресторан с названием Veter на Мытнинской набережной открылся в Петербурге в 2023 году при участии Ксении Собчак и Антона Пинского (на фото). Доля Пинского в ресторане составляет 85%, у Собчак — 15%

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Госпожа Абель обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Манила» в начале этого года. Предпринимательница требовала прекратить использовать товарный знак Veter, который она использует в бизнесе. Под этим брендом Вера Абель основала кофейни формата to go — Veter Grocery и «Veter Кафе» и запустила онлайн-журнал Veter Magazine.

В то же время ресторан с таким же названием Veter на Мытнинской набережной открылся в Петербурге в 2023 году при участии Ксении Собчак и Антона Пинского. Доля Пинского в ресторане составляет 85%, у Собчак — 15%.

Антон Пинский — основатель компании Pinskiy&Co, совладелец холдинга Sagrado. Ресторатор вместе с шоуменом Тимати занимается проектами Starbucks и Domino’s Pizza, в Петербурге он известен как основатель ресторанов «Сыроварня» и Avocado Queen.

В год открытия ресторана «Манила» обратилась в суд с просьбой частично ограничить авторские права Веры Абель на использование товарного знака «Veter». Заседание состоялось в июне 2024 года, и после проведения ряда экспертиз суд удовлетворил требования, сняв охрану с товарного знака в классе предприятий общепита.

Выручка ООО «Манила» за 2024 год составила 42 млн рублей, следует из системы «СПАРК-Интерфакс».

Далее уже в феврале 2025 года «Манила» подала второй иск с требованием полностью прекратить охрану товарного знака Veter из-за его «неиспользования», но суд отклонил эти требования.

В ответ Вера Абель подала заявление о запрете использования ее товарного знака рестораном Собчак и Пинского. В ходе слушаний ей удалось доказать, что она зарегистрировала этот товарный знак с 10 декабря 2018 года по 10 июня 2024 года, из-за чего ее требования убрать Veter с вывесок, сайта и социальных сетей обосновано.

Первоначально Вера Абель требовала взыскать 5 млн рублей за нарушение прав на товарный знак, но суд снизил сумму компенсации до 1 млн рублей. Также арбитраж обязал «Манилу» прекратить использование спорного товарного знака, в частности, убрать соответствующую вывеску над рестораном. Однако на апелляции, которая прошла 26 июня, предыдущее решение о взыскании 1 млн рублей с ООО «Манила» отменили.

Стефания Барченкова