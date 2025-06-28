Блицкриг для никого

28 июня 1950 года, на четвертый день боевых действий, части Корейской народной армии (КНА) прорвали оборону противника и заняли Сеул, столицу и крупнейший город Южной Кореи. Однако этот блицкриг армии северокорейского лидера Ким Ир Сена затем обернулся затяжной войной на истощение, большими потерями на поле боя и громадными жертвами среди мирного населения. Стоявшие за Кореями СССР, Китай и США не достигли своих целей. Корейский полуостров и народ остались разделенными произвольно проведенной на карте границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские войска и местные жители в Южной Корее во время боевых действия на Корейском полуострове в 1950–1953 годах

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images Американские войска и местные жители в Южной Корее во время боевых действия на Корейском полуострове в 1950–1953 годах

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Смена вектора

Корейская война и ее начало — яркий пример ситуации, когда сателлиту удалось перехитрить своего покровителя и втянуть его в выгодный «слабому звену» конфликт, создавший угрозу эскалации противоречий между США и СССР.

После окончания Второй мировой по планам союзников по антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — оккупированная еще в начале ХХ века Японией Корея должна была обрести независимость. Страна по соглашению между Советским Союзом и США была разделена на две зоны контроля примерно пополам, границу между ними провели произвольно по 38-й параллели. В декабре 1945 года на совещании в Москве министры иностранных дел СССР, США и Великобритании приняли решение о создании Временного Корейского демократического правительства, его организацией должна была заниматься советско-американская комиссия. В течение пяти лет страна оставалась под опекой четырех держав (в их число также включили Китай).

Однако из-за начавшейся холодной войны работа комиссии застопорилась. Вывод оккупационных войск затянулся, в 1948 году под их прикрытием сформировались правительства на юге и севере Корейского полуострова, каждое из них претендовало на власть над всей территорией и называло своих оппонентов нелегитимными.

Лидер КНДР Ким Ир Сен неоднократно просил СССР поддержать наступление Корейской народной армии на юг с целью объединения полуострова под властью корейских коммунистов, однако первая его попытка убедить Сталина не увенчалась успехом.

Советский посол в Пхеньяне Терентий Штыков получил в сентябре 1949 года директиву встретиться с Кимом и его соратником Пак Хен Еном и передать им указания из Москвы: «Начинать общее наступление Народной Армии на Юг страны в нынешней обстановке нецелесообразно и несвоевременно… Во-первых, такое наступление по инициативе Правительства КНДР может быть использовано реакцией для обвинения правительства в глазах общественного мнения в агрессивных намерениях и желании втянуть страну в войну.

Во-вторых… для того, чтобы начинать такое серьезное мероприятие, нужно быть полностью уверенным в успехе. В данной обстановке рассчитывать на успех вряд ли возможно. В-третьих, наступление Народной армии на юг может дать повод американцам поставить вопрос на сессии ООН, обвинить в агрессивности правительство КНДР и добиться от Генеральной Ассамблеи согласия на ввод в Южную Корею американских войск…

Вам следует обратить внимание Ким Ир Сена и Пак Хен Ена, что они использовали далеко не все возможности в борьбе за мирное объединение страны».

Историк и ректор МГИМО Анатолий Торкунов в книге «Загадочная война. Корейский конфликт 1950–1953 гг.». М.: «Росспэн», 2000. С. 24–26 отмечал, что в октябре 1949 года Сталин отчитал Штыкова за его молчаливое согласие с активными боевыми действиями северян у 38-й параллели и участием в них советских военных советников. Однако затем Ким Ир Сену и его окружению удалось создать у советников из СССР выгодную им картину положения в Южной Корее и видимость высокой вероятности успеха. Известный кореевед Андрей Ланьков отмечает, что в отсутствие резидентуры военной и политической разведки СССР в Южной Корее после закрытия консульства советские политики и военные не могли проверить сведения, переданные им Пхеньяном, и полноценно проанализировать информацию от спецслужб КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совет безопасности ООН голосует в пользу предложенной США резолюции о прекращении огня на Корейском полуострове, 25 июня 1950

Фото: AP Совет безопасности ООН голосует в пользу предложенной США резолюции о прекращении огня на Корейском полуострове, 25 июня 1950

Фото: AP

Сила убеждения

В конце марта 1950 года Ким Ир Сен отправился с тайным визитом в Москву, где находился до 25 апреля. Менее чем за месяц он трижды лично встречался со Сталиным. Как отмечает Анатолий Торкунов, он сообщил, что после победы коммунистов в Китае ситуация в мире и регионе изменилась. КНР, выдавив на Тайвань лидера гоминьдановцев Чан Кайши, более свободна в действиях и может оказать соседям более активную помощь живой силой и продовольствием, а США после краха своих сторонников в Китае и с учетом появления у СССР ядерного оружия вряд ли рискнут вмешаться в корейские дела.

Для достижения успеха Сталин предложил укрепить северокорейскую армию количественно и качественно и детально разработать план операции, разделив ее на три стадии. Предполагалось сосредоточить силы у 38-й параллели и предложить новую инициативу мирного объединения, а после отказа южнокорейского президента Ли Сын Мана — нанести удар и, расширив линию фронта, стремительно занять всю территорию страны, чтобы противник не смог планомерно отойти, сохраняя силы.

Сталин предупредил визави, что СССР не будет прямо участвовать в войне и ему следует опираться на лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна.

Ким Ир Сен обещал вождю, что наступление поддержат партизаны, их движение окрепло и против южнокорейских властей восстанут до 200 тыс. человек (Андрей Ланьков утверждает, что число партизан не превышало тысячи).

В итоге Москва и Пхеньян договорились, что армия КНДР полностью отмобилизуется к июню 1950 года, а ее Генштаб при методической поддержке советников СССР подготовит детальный план операции.

Чтобы получить дополнительные гарантии успеха, Ким Ир Сен направил в мае в Китай своего соратника — начальника политуправления Корейской народной армии Ким Ира. И тот договорился с Мао Цзэдуном и его окружением о передаче в армию КНДР трех китайских дивизий, укомплектованных этническими корейцами, что позволило увеличить число пехотных дивизий КНА с семи до десяти. Как сообщил Терентию Штыкову Ким Ир Сен, Мао Цзэдун напутствовал корейских гостей: «Вам беспокоиться не следует: рядом Советский Союз, мы в Маньчжурии. В случае необходимости мы можем подбросить Вам китайских солдат; все черные, не разберут». И отметил, что кампанию желательно вести молниеносно.

В середине мая 1950 года Ким Ир Сен лично встретился с китайским лидером, который опять рекомендовал своему партнеру вести наступление стремительно, уничтожая противника в поле и не ввязываясь в сражения за крупные города, и обещал помощь в случае высадки иностранных войск в Корее.

Начиная с весны 1950 года армия КНДР получала из СССР и отчасти из Китая дополнительное вооружение: танки, самолеты, орудия, самоходки и стрелковое оружие, боеприпасы и снаряжение.

27 мая, менее чем за месяц до вторжения, Терентий Штыков докладывал Сталину, что посетивший его Ким Ир Сен сообщил: по его личным наблюдениям, проинспектированные им новые дивизии к концу июня будут готовы к боевым действиям. Генштаб КНА разработал с участием главного военного советника генерал-лейтенанта Николая Васильева план операции, одобренный Ким Ир Сеном.

КНА предполагалось полностью отмобилизовать к июню, 8–10 июня вывести войска в районы сосредоточения и перейти в наступление в конце месяца, чтобы разгромить противника до начала сезона дождей в июле. Генерал Васильев и его подчиненные, в свою очередь, предложили перенести операцию на июль, чтобы доукомплектовать армию и оснастить ее всем необходимым. Однако наступать в сезон дождей было бы крайне сложно, и советские генералы, скрепя сердце, приняли планы северокорейцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Улицы Сеула после взятия города северокорейскими войсками, сентябрь 1950 Фото: Max Desfor / AP Жители Южной Кореи уходят на юг страны, спасаясь от продвижения северокорейских войск, август 1950 Фото: AP Расстрелянная машина Красного Креста на полях боев на Корейском полуострове, январь 1951 Фото: AP Следующая фотография 1 / 3 Улицы Сеула после взятия города северокорейскими войсками, сентябрь 1950 Фото: Max Desfor / AP Жители Южной Кореи уходят на юг страны, спасаясь от продвижения северокорейских войск, август 1950 Фото: AP Расстрелянная машина Красного Креста на полях боев на Корейском полуострове, январь 1951 Фото: AP

11 и 16 июня Сеул отверг новые предложения Пхеньяна о мирном объединении Кореи, и подготовка к наступлению перешла в завершающую стадию. В Южной Корее догадывались о будущей войне. 21 июня Штыков сообщил Сталину, что Ким Ир Сен во время очередной беседы рассказал ему, будто, судя по данным радиоперехватов и войсковой разведки, южане узнали о деталях наступления КНА и принимают меры для усиления боеспособности войск, укрепляют линию обороны, стягивают дополнительные части.

Корейский лидер просил разрешить КНА нанести удар сразу по нескольким направлениям. Резолюции на сообщении Штыкова нет, но, судя по действиям КНА в первую неделю войны, добро Ким Ир Сен получил.

25 июня северокорейские войска перешли в наступление. Южнокорейская армия, вопреки заверениям Ли Сын Мана о готовности освободить север, оказалась небоеспособной и буквально рассыпалась под первыми ударами КНА, и та уже 28 июня заняла Сеул и активно продвигалась на юг. К тому же армия КНДР до высадки войск ООН на полуострове многократно — в шесть—шесть с половиной раз — превосходила противника в артиллерии, танках и авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Делегацию Корейской Народно-Демократической Республики во главе с председателем кабинета министров Кореи Ким Ир Сеном (на переднем плане) встречают на Ярославском вокзале в Москве первый заместитель председателя Совета министров СССР Вячеслав Молотов (слева), министр обороны СССР Николай Булганин (справа) и заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Громыко, сентябрь 1953 Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Переговоры в Кремле советского руководства с делегацией КНДР во главе с Генеральным секретарем ЦК Трудовой партии Кореи, Президентом КНДР Ким Ир Сеном Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Делегацию Корейской Народно-Демократической Республики во главе с председателем кабинета министров Кореи Ким Ир Сеном (на переднем плане) встречают на Ярославском вокзале в Москве первый заместитель председателя Совета министров СССР Вячеслав Молотов (слева), министр обороны СССР Николай Булганин (справа) и заместитель министра иностранных дел СССР Андрей Громыко, сентябрь 1953 Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ Переговоры в Кремле советского руководства с делегацией КНДР во главе с Генеральным секретарем ЦК Трудовой партии Кореи, Президентом КНДР Ким Ир Сеном Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости

Теплая встреча, холодный прием

2 июля Штыков телеграфировал в Москву: «Население освобожденных районов в своем большинстве тепло встретило Народную Армию и всячески содействовало в ее мероприятиях. Повсюду создаются органы власти — народные комитеты, общественно-политические организации, налаживались производство и торговля. В это время даже реакционные элементы не проявляли деятельности против мероприятий правительства КНДР и Народной Армии. Успешное наступление Народной Армии активизировало деятельноеть партизан, в настоящее время широко развертываетея движение в тылу южно-корейской армии».

Однако он отмечал, что начатые ВВС США налеты на города, военные объекты и заводы ослабили энтузиазм простых корейцев.

Вмешательство США, вероятность которого недооценили Москва и Пекин, стало ключевым фактором, резко изменившим ход войны.

Уже 25 июня США созвали Совет Безопасности ООН. СССР, после того как США не допустили присутствия в СБ представителя коммунистического Китая, отказался от участия в его работе, провозгласив его решения не имеющими силы. Сталин доказывал чехословацкому руководителю Клементу Готвальду, что решение покинуть Совбез ООН было правильным: дескать, мы втянули американцев в войну на Востоке и теперь можем не опасаться их активных действий в Европе. Хотя при чтении его писем создается впечатление, что вождь не был убежден в своей правоте.

Вашингтон и его союзники считали по-другому: отсутствие советских дипломатов позволяло им избежать вето Москвы на решение СБ, назвавшего наступление КНДР агрессией и принявшего решение направить на юг Корейского полуострова контингент ООН. Разумеется, его костяк составляли американские сухопутные и воздушные силы, но присутствие в войсках ООН австралийцев, новозеландцев, французов и военных других стран придавало операциям американцев на суше, в море и в воздухе легитимность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Дуглас Макартур (в центре) и другие представители американского военного командования в районе города Инчхон вскоре после высадки там войск США 17 сентября 1950 года

Фото: AP Генерал Дуглас Макартур (в центре) и другие представители американского военного командования в районе города Инчхон вскоре после высадки там войск США 17 сентября 1950 года

Фото: AP

Триумфальное наступление КНДР было остановлено, войскам ООН вместе с сохранявшими боеспособность южнокорейскими частями удалось удержать плацдарм у Пусана, где началась высадка новых сил. А в сентябре 1950 года ситуация на фронте радикально изменилась: войска ООН (читай: американцы) прибыли в Инчхон (второе название Чемульпо, города и порта, где принял бой легендарный крейсер «Варяг») и начали стремительное наступление как в тыл несшим большие потери и истощенным ударами с воздуха северокорейцам, так и на север, в направлении Пхеньяна. Ким Чен Ир и его окружение оказались в октябре—ноябре перед прямой угрозой военного разгрома, которую смогли парировать только с помощью Китая. Но это — уже другая история.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демаркационная линия между Северной и Южной Корей — современная границы между двумя государствами

Фото: Rishabh Tatiraju / Wikimedia Демаркационная линия между Северной и Южной Корей — современная границы между двумя государствами

Фото: Rishabh Tatiraju / Wikimedia

Текст: Павел Аптекарь