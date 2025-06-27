Туристы начали заранее бронировать отдых на Кубани в августе

Туристы, планирующие отдых в Краснодарском крае в августе, начали бронировать билеты и жилье задолго до поездки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В среднем авиабилеты приобретают за 104 дня до вылета, железнодорожные билеты — за 78 дней, автобусные — за 75. Жилье на курортах Кубани туристы бронируют за 101 день до заезда.

Согласно данным платформы, 79% путешественников выбирают поезд в качестве основного способа передвижения, 18% — самолет, 3% — автобус.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Сочи возглавил рейтинг самых популярных курортных направлений Краснодарского края на август 2025 года. На первом месте находится курорт с 29% поездок, на втором — Адлер с 20%. Третью позицию занимает Краснодар с 13% поездок. В топ-10 также вошли Новороссийск (10% поездок), Анапа и Лазаревское (по 8%), Туапсе (4%), Ейск и Лоо (по 3%).

Кроме того, в Геленджике на июль забронировано 75% номерного фонда, на август — 70%, на сентябрь — 68%. За указанный период город планирует принять порядка 3 млн туристов.

Анна Гречко