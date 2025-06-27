Количество автоугонов в Британии выросло за десять лет на 75%

По данным британского Королевского объединенного института исследований в области безопасности и обороны (Royal United Services Institute — RUSI), в последние 10 лет в Великобритании число угонов автомобилей увеличилось на 75%. При этом в предыдущие 20 лет власти фиксировали снижение числа таких преступлений.

В Британии в зависимости от региона воруют около 130–137 тыс. автомобилей в год. При этом доля краж частного автотранспорта возросла с 2,7 автомобиля на 1 тыс. автомобилей в 2014 году до 4,4 на 1 тыс.— в 2023 году.

Исследователи отмечают, что в последнее время угонщики пользуются все более высокотехнологичные методами для вскрытия штатных систем защиты и дополнительной сигнализации. Еще одной причиной роста автоугонов эксперты RUSI называют то, что «еще в 1990-х годах угонами занимались в основном одиночки или небольшие преступные группы — сейчас же кражами занимаются хорошо организованные преступные сообщества, которые используют все более сложные и изощренные схемы не только угона, но и сбыта украденных автомобилей в другие страны».

Убытки, которые несут автовладельцы и страховщики от угонов, постоянно растут. Если в 2018 году кражи частных машин обошлись владельцам и страховщикам в £700 млн, а кражи коммерческого транспорта — в £300 млн, то в 2024 году убытки от всех угонов составили уже £1,8 млрд.

Евгений Хвостик