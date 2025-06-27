Не состоялись торги на работы по сохранению дворца Ольденбургских под Воронежем

Никто не заявился на участие в объявленном министерством строительства Воронежской области открытом конкурсе по выбору подрядчика для подготовки рабочей документации и сохранения объекта культурного наследия — дворцового ансамбля Ольденбургских в воронежском поселке Рамонь. В связи с этим торги признали несостоявшимися. Новый тендер пока не объявлен. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена составляла 286,8 млн руб. По условиям закупки, победителю конкурса нужно было до 10 ноября 2026 года подготовить документацию и выполнить капремонт — предполагалось возвести новые конструкции, заменить коммуникации и выполнить благоустройство.

В этом месяце в третий раз не состоялись торги на ремонт воронежской духовной семинарии.

Юрий Голубь