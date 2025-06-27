НБКИ: в Башкирии средний размер автокредитов снизился на 5,6%

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае этого года средний размер выданных автокредитов в Башкирии составил 1,15 млн руб., снизившись на 5,6% по сравнению с маем 2024 года.

Самый большой средний размер выданных автокредитов среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования в мае отмечался в Москве (1,72 млн. руб.), Московской области (1,56 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,49 млн. руб.), а также в Краснодарском крае (1,39 млн. руб.) и Ленинградской области (1,39 млн. руб.).

Наибольшее сокращение среднего размера автокредита в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были в Воронежской (-14,0%), Калужской (-12,8%), Тульской (-12,6%) и Челябинской (-12,3%) областях и в Москве (-12,2%). Единственный регион из топ-30, в котором этот показатель за прошедший год увеличился, была Иркутская область (+7,8%).

В целом по России в мае этого года средний размер выданных автокредитов составил 1,27 млн. руб., снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6% (в мае 2024 года — 1,41 млн. руб.).

Майя Иванова