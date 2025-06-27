Акционеры «МегаФона» направили чистую прибыль за I квартал на выплату дивидендов

Акционеры компании «МегаФон» решили направить 4,005 млрд руб. на дивиденды по итогам первого квартала 2025 года. Это составит 6,46 руб. на одну акцию, сообщили в компании.

Вся чистая прибыль «МегаФона» за первый квартал 2025 года будет выплачена в виде дивидендов. Дата, на которую определились акционеры, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 7 июля 2025 года.

«МегаФон» — один из крупнейших российских операторов мобильной связи. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова. 50% акций находятся у ООО «АФ Телеком Холдинг», а остальные 50% — у ООО «ЮэСэМ Телеком».