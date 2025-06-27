В Калмыкию из Индии привезут мощи Будды Шакьямуни

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что в регион из Индии привезут мощи Будды Шакьямуни в преддверии III Международного буддийского форума. Он состоится в Элисте 25-28 сентября, в программе — более 50 мероприятий.

Господин Хасиков также рассказал, что в Калмыкии прошла встреча министра образования и всеобщего благоденствия при посольстве Индии в Москве Виная Кумара с Шаджин Ламой Калмыкии геше Тензин Чойдаком. Министр прибыл в регион с целью культурного обмена между Калмыкией и Индией, добавил глава региона.

В рамках форума в Элисте пройдут культурные мероприятия, в том числе музыкальное подношение Трем Драгоценностям с участием тысячи музыкантов, фестиваль боевых искусств «Кубок лотоса», национальный культурно-спортивный праздник «Джангариада» и другие.

Полина Мотызлевская