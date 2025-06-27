Трава всему голова

В понедельник, 30 июня, в Лондоне стартует Wimbledon — третий турнир Большого шлема в этом сезоне. Его главной интригой, как и месяц назад перед стартом парижского Roland Garros, является противоборство прошлогоднего чемпиона испанца Карлоса Алькараса и первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Шансы Алькараса, который оставался непобедимым на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета на протяжении двух последних лет, пока котируются чуть выше. И если он победит там третий раз подряд, то получит прекрасную возможность стать во главе мирового рейтинга по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас во время подготовки к Wimbledon

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Карлос Алькарас во время подготовки к Wimbledon

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Расклад сил перед началом Wimbledon напоминает ситуацию, сложившуюся чуть более месяца назад перед стартом Roland Garros. В финале наиболее вероятным снова выглядит столкновение Карлоса Алькараса, лондонского триумфатора двух последних лет, и лидера мирового рейтинга Янника Синнера. Правда, сейчас шансы испанца у букмекеров котируются чуть выше. Коэффициент на его победу у компании Fonbet составляет 2,4, а на победу итальянца — 2,7.

Объясняется это довольно просто. Дело не только в том, что в решающем матче парижского мейджора Алькарас три недели назад оказался чуточку сильнее. Он еще и успешно перешел с грунта на травяное покрытие, выиграв на прошлой неделе турнир категории 500 на кортах лондонского Queen’s Club. Этот успех лишний раз показал, что техника Алькараса, основанная на очень тонком чувстве мяча, позволяет ему мгновенно адаптироваться к новым условиям, да и психологически он сейчас чувствует себя почти идеально. Тем временем Синнер на аналогичном состязании в Галле во втором круге потерпел поражение от Александра Бублика. Теннисист из Казахстана показал там великолепный уровень. Но это не отменяет того факта, что итальянец явно не получил перед Wimbledon ту игровую практику, на которую рассчитывал.

По итогам прошлой недели отставание Алькараса от Синнера в мировом рейтинге сократилось сразу на 900 очков — с 2030 баллов до 1130.

И хотя после Wimbledon итальянец останется первым в любом случае, возможная неудача серьезно осложнит ему жизнь в борьбе за лидерство в классификации по итогам года, где испанец на данный момент оторвался весьма значительно, на 2240 очков. Конечно, выиграть Wimbledon в третий раз подряд — очень сложная задача. Однако поначалу глобальных проблем у Алькараса не предвидится. На старте ему достался 38-летний итальянский ветеран Фабио Фоньини, который ранее анонсировал скорое завершение своей карьеры и в этом году проиграл все шесть матчей в основных сетках турниров АТР. Синнер же встретится с соотечественником Лукой Нарди.

Россиян в первой пятерке фаворитов Wimbledon нет, хотя Даниил Медведев, показавший в Галле качественный теннис и уступивший там Бублику в финале, точно входит в десятку претендентов на победу. Для Медведева предстоящий мейджор крайне важен. Ему предстоит защищать там 800 очков, заработанных в прошлом году за выход в полуфинал. В первом круге он сыграет с французом Бенжаменом Бонзи, который, по идее, не должен создать ему серьезных проблем, но в третьем раунде на россиянина может выйти обладающий мощной подачей Алексей Попырин из Австралии.

В женской половине Wimbledon главным фаворитом считается первая ракетка мира Арина Соболенко.

Правда, она, как и Синнер, свой единственный июньский травяной турнир отыграла не слишком удачно — уступила в полуфинале Berlin Tennis Open его будущей победительнице, чемпионке Wimbledon 2023 года чешке Маркете Вондроушовой. Еще хуже складывались дела в последние недели у лучшей российской теннисистки Мирры Андреевой. Потерпев обидное поражение в четвертьфинале Roland Garros, она в Берлине проиграла свой первый же матч польке Магдалене Френх, а на другом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500, в Бад-Хомбурге, в четвертьфинале в четверг уступила чешке Линде Носковой.

На Wimbledon Андреева «посеяна» седьмой и попала в нижнюю половину сетки, то есть в случае выхода в полуфинал ее соперницей, по идее, должна стать американка Коко Гауфф, получившая второй номер «посева». Однако сначала 18-летней россиянке, которая год назад проиграла в Лондоне свой первый же матч, надо справиться с египтянкой Маяр Шериф, а в третьем круге дело может дойти до новой встречи с Френх. Неподалеку и действующая чемпионка Wimbledon чешка Барбора Крейчикова. С ней Андреева может сыграть в 1/8 финала.

Евгений Федяков