УФАС проверит ценообразование питьевой воды в пермском аэропорту

Пермское УФАС проверит ценообразование на товары и услуги в АО «Международный аэропорт «Пермь». Как сообщают в пресс-службе антимонопольного органа, ведомство проанализирует ценообразование торговых точек и объектов общественного питания, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта, при наличии таковых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности. «В случае выявления нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства территориальный орган службы будет применять меры реагирования», - подчеркнули в УФАС и добавили, что аэропортам рекомендуется установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах.