Режиссер Владимир Кузнецов стал обладателем премии «Золотая маска»

Режиссер Владимир Кузнецов стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска» за постановку «Черные доски» во Владимирском областном драматическом театре.

«Хочу сказать спасибо своей семье, которая всегда меня поддерживает, всем своим педагогам и учителям — это и ваша награда»,— сказал господин Кузнецов (цитата по ТАСС).

Постановка «Черные доски» посвящена писателю Владимиру Солоухину. Спектакль был создан по мотивам произведений разных лет, стихов и автобиографических очерков, но главной основой стали рассказы «Серафима», «Варвара Ивановна» и «Девочка на урезе моря».

Национальная театральная премия «Золотая маска», основанная в 1993 году Союзом театральных деятелей России, вручается за выдающиеся спектакли российских театров во всех жанрах театрального искусства. С 2023 года премию возглавляет председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.