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обновлено 00:10

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 июня

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

00:10.В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево Курского района Курской области загорелись три хозпостройки. На место оперативно выехали спасатели — пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

00:03. С 20:00 26 июня до 00:00 27 июня дежурные средства ПВО сбили над Курской областью семь БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 июня

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