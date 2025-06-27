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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 июня
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00:10.В результате падения осколков беспилотника в деревне Ворошнево Курского района Курской области загорелись три хозпостройки. На место оперативно выехали спасатели — пожар локализован. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
00:03. С 20:00 26 июня до 00:00 27 июня дежурные средства ПВО сбили над Курской областью семь БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.