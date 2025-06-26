Иран признал существенный ущерб своим ядерным объектам

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ядерные объекты Ирана понесли серьезный ущерб в результате атак Израиля. По его словам, профильные ведомства продолжают оценку урона.

Министр также отметил, что удар США существенно усложнил переговоры по урегулированию ситуации. Он призвал Европу не совершать подобных ошибок. «Мы пока не решили, будем ли мы участвовать в новых переговорах с США или нет, этот вопрос пока рассматривается»,— объяснил господин Аракчи в эфире иранского телеканала IRIB (цитата по ТАСС).

Глава иранского МИДа сказал, что на данный момент оснований для визита в страну гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.