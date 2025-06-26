Четыре региона заявили о желании принять «Золотую маску» в 2026 году

Глава Союза театральных деятелей Владимир Машков на вручении «Золотой маски» заявил, что в следующем году принять премию выразили желание четыре региона. Какие именно это регионы, он не сказал.

«Это действительно непростое дело, чтобы привести сюда людей, номинантов»,— сказал Владимир Машков. «Если будет дальше такая возможность, если какой-то регион сможет принять такую большую компанию творческих людей, конечно, мы приедем, и с большим удовольствием»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Вручение «Золотой маски» проводится в открытом в январе здании театра имени Галиасгара Камала. Решение перенести церемонию из Москвы в Казань господин Машков объяснял тем, что появление нового театра — «огромное событие» и ему хотелось, чтобы новое здание увидела «вся театральная Россия».