Премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике двойные стандарты в политике Европейского союза по отношению к России и Израилю. По его мнению, введение 18-го пакета санкций против России не имеет смысла, пока ЕС не приостанавливает действие соглашения об ассоциации с Израилем, который, по словам главы испанского правительства, грубо нарушает права человека в секторе Газа.

Санчес отметил, что ситуация выглядит нелогичной и противоречивой: «Нелогично, что мы ввели против России 18 пакетов санкций, а Европа, следуя двойным стандартам, даже не смогла приостановить действие соглашения с Израилем»,— сказал он.

Евросоюз с 2000 года поддерживает соглашение об ассоциации с Израилем, но в условиях конфликта в Газе и нарушений второй статьи соглашения, касающейся уважения прав человека, премьер Испании на предстоящем заседании Европейского совета намерен настаивать на немедленной приостановке этого соглашения.