Николай Семенцов покинул пост директора департамента архитектуры мэрии Сочи

Николай Семенцов оставил должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи. Информация о нем пропала с сайта мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Николай Семенцов покинул пост по собственному желанию в связи с изменением места работы»,— рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта. Новое место работы господина Семенцова там не назвали.

На сайте мэрии указано, что исполняющим обязанности директора департамента является Оксана Сергиенко.

Биография Николая Семенцова на сайте администрации не размещалась. Согласно открытым источникам, до работы в мэрии Сочи он возглавлял управление архитектуры администрации муниципального образования Северский район.

«Ъ-Сочи» писал, что управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи возглавила Татьяна Катаниди. Она заняла место Ильгама Асланова, который в начале этого месяца стал начальником управления социальной политики.