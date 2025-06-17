В мэрии Сочи новый начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями

Управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи возглавила Татьяна Катаниди. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Татьяна Катаниди заняла место Ильгама Асланова, который в начале этого месяца стал начальником управления социальной политики.

Биография госпожи Катаниди на сайте администрации отсутствует. Согласно данным из открытых источников, она родилась 25 сентября 1985 года. Работала заместителем начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями. Исполняла обязанности руководителя этого управления.

По данным на апрель этого года, Татьяна Катаниди являлась начальником отдела гражданско-патриотического воспитания, духовно-нравственной работы и профилактики экстремизма МКУ Сочи «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки молодежи».

Андрей Куценко