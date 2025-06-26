Кенийские власти увлеклись разгонами

По Кении прокатились массовые протесты в память о десятках погибших в ходе прошлогодних демонстраций против намерений правительства резко повысить налоги. В этот раз тоже не обошлось без жертв: по данным правозащитников, погибли не менее 16 человек, более 400 получили ранения. Во многом причиной такого числа пострадавших стало жесткое подавление властями протестов с применением водометов и огнестрельного оружия, хотя послы 12 стран, включая США, заранее призывали правительство Кении позволить населению провести мирный марш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста в Кении в память о погибших в ходе прошлогодних демонстраций

Фото: Donwilson Odhiambo / Reuters Акция протеста в Кении в память о погибших в ходе прошлогодних демонстраций

Фото: Donwilson Odhiambo / Reuters

Прологом к нынешней вспышке насилия в Кении стали события прошлого года. Летом 2024-го на фоне попыток правительства принять законопроект о значительном повышении налогов, чтобы сократить внешний долг по требованию МВФ, страну охватили масштабные протесты. Мирные акции быстро переросли в беспорядки, протестующие даже попытались захватить здание парламента, и, хотя это не удалось, оно пострадало от поджога. Тогда в столкновениях с полицией погибли более 60 человек, еще большее число кенийцев до сих пор осталось в списке пропавших без вести.

В итоге президент Кении Уильям Руто не стал подписывать законопроект, но демонстрации продолжались и пошли на спад лишь к осени.

Но и с тех пор протесты время от времени вспыхивали вновь — чаще всего в ответ на действия полиции, насилие со стороны которой превратилось в Кении в одну из самых острых проблем наряду с коррупцией и непосильными для населения налогами.

С приближением годовщины прошлогодних протестов, которую многие кенийцы захотели отметить мирными маршами. напряжение между властями Кении и организаторами акций протеста, в число которых вошли члены семей погибших и пропавших без вести кенийцев, достигло точки кипения. Ряд госучреждений выпустил предупреждения, пригрозив нарушителям спокойствия привлечением к ответственности, а власти Кении значительно усилили меры безопасности: к 25 июня парламент и резиденцию президента обнесли колючей проволокой, центральные улицы Найроби перекрыли.

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Тем временем некоторые сторонники президента Руто выступили с прямыми угрозами в адрес организаторов. «Если вы позволите себя использовать в качестве оружия корыстным людям, будут жертвы»,— написал в соцсети Х председатель совета экономических советников президента Дэвид Ндии. В комментарии же под постом он и вовсе предложил одному из пользователей «проститься с родными» перед выходом на демонстрацию. На этом фоне послы 12 стран, включая США и Великобританию, обратились к властям Кении с призывом обеспечить проведение мирной акции.

Многотысячный марш в столице 25 июня действительно начался мирно, но вскоре перерос в столкновения с полицией.

В оппозиции обвинили в этом провокаторов, которых якобы подослали власти для разжигания беспорядков. Эти утверждения оказались не лишены оснований: по данным западных СМИ, на протестах не раз фиксировали полицейских в штатском и представителей местных банд, призывавших к насилию. В Найроби такие обвинения отрицают.

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Аналогичная ситуация сложилась и в других крупных городах страны: протестующие вступили в столкновения с полицией, которая применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ, а в столице и вовсе открыла огонь. В сети распространились кадры кенийцев, несущих на руках раненых друзей. Видны разрушения: горящие рекламные щиты, улицы, усыпанные камнями. При этом СМИ запретили освещать протесты, но они продолжили работу, несмотря на указ. В итоге телеканалы NTV, KTN, K24 и Kameme были принудительно отключены от вещания, но к четвергу их работа была восстановлена.

Как итог — в среду в Кении, по данным правозащитных организаций со ссылкой на национальную комиссию Кении по правам человека, погибли 16 человек, еще 400 пострадали. Более 100 человек поступили в больницы, большинство с огнестрельными ранениями, многие в тяжелом состоянии. Под арестом находятся более 60 человек.

Вероника Вишнякова