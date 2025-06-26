Шумерлинский районный суд приговорил 62-летнего водителя из Самарской области к лишению свободы за ДТП с автобусом, в котором погибли два человека и пострадали 34 пассажира. Мужчина получил четыре года и девять месяцев колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии водителя автобуса осудили на четыре года за ДТП с погибшими

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Чувашии водителя автобуса осудили на четыре года за ДТП с погибшими

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Авария произошла 3 января 2024 года около села Порецкое. Установлено, что водитель управлял автобусом, перевозя 39 пассажиров из Нижнего Новгорода в Тольятти. Около 23 часов мужчина не учел метеорологические условия, не обеспечил безопасную скорость движения и во время поворота съехал с проезжей части, опрокинув автобус в кювет.

В результате ДТП двое пассажиров погибли, троим причинен тяжкий вред здоровью, еще 31 человек получил травмы различной степени тяжести. Суд признал водителя виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц).

Помимо лишения свободы, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и шесть месяцев. Прокуратура также подала иски о взыскании морального вреда с организации-перевозчика в интересах пострадавших. Часть исков уже удовлетворена судом.

Анар Зейналов