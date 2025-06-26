Депутат заручился СВО

Суд Новосибирска приостановил рассмотрение уголовного дела депутата горсовета, бывшего кандидата в мэры Игоря Украинцева, обвиняемого в коррупции. Политик заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации. Игорю Украинцеву инкриминировали получение взяток на сумму свыше 3,5 млн руб., за что ему грозило от восьми до 15 лет лишения свободы. Выдвинутые против него обвинения он отрицает.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покинув СИЗО, депутат новосибирского горсовета Игорь Украинцев окажется в зоне СВО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Покинув СИЗО, депутат новосибирского горсовета Игорь Украинцев окажется в зоне СВО

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Центральный райсуд приостановил слушания дела в отношении депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сегодня рассказали в суде.

На днях в суд поступило ходатайство начальника городского пункта отбора на военную службу по контракту о приостановке производства по делу Игоря Украинцева и отмены ему меры пресечения. Обоснованием было названо то, что депутат заключил контракт «о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ». Прошение было удовлетворено. По информации источника, из СИЗО-1, где политик содержится больше года, его освободят при передаче представителю военного ведомства.

«Игорь Украинцев не признает обвинений и не боится предстать перед судом. Но он уже год провел в вынужденном бездействии в СИЗО, а привык работать в полную силу, активно отстаивая интересы новосибирцев. К сожалению, доказывать свою невиновность в судах можно годами. Чтобы не терять сейчас это время, Игорь, как только представилась возможность, подписал контракт с Минобороны и отбыл на службу в Вооруженные силы, чтобы приносить пользу стране на самом важном направлении — в новых регионах, в рамках специальной военной операции»,— сказал депутат заксобрания Новосибирской области Илья Поляков, как и Игорь Украинцев представляющий партию «Новые люди».

Дело в отношении депутата было возбуждено руководителем новосибирского управления Следственного комитета России Евгением Долгалевым по материалам областного УФСБ. По версии следствия, в 2022–2023 годах он получал от главы строительного холдинга «Стрижи» Игоря Белокобыльского взятки за лоббирование интересов компании при рассмотрении вопросов и принятии решений горсоветом в сфере градостроительства. Общая сумма подношений составила около 3,5 млн руб. Когда же предприниматель перестал платить, депутат, уверено следствие, якобы организовал митинги с критикой стройфирмы и выложил в своих соцсетях негативную информацию о ней.

В конце мая 2024 года Игоря Украинцева задержали. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере, санкция — от восьми до 15 лет лишения свободы), и по решению суда заключили под стражу. Причастность к инкриминируемому ему преступлению политик категорически отрицает. Многочисленные попытки защиты добиться для клиента смягчения меры пресечения оказались безуспешными.

По информации источников, дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ) в отношении бизнесмена возбуждать не стали в соответствии с примечанием к этой статье УК. В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы.

Игорь Украинцев свою политическую карьеру начал в Кемеровской области. В 2013 году он избрался в парламент Кузбасса, где оказался единственным депутатом от оппозиционной партии (ЛДПР). Через пять лет ЛДПР выдвинула его кандидатом в губернаторы Кемеровской области. Тогда Игорь Украинцев занял второе место после Сергея Цивилева, набрав около 5% голосов. В 2020 году политик избрался в новосибирский горсовет от партии «Зеленые», реготделение которой он возглавлял. После того как на рубеже 2023 и 2024 годов мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно ушел в отставку, Игорь Украинцев принял участие в конкурсном отборе на пост градоначальника, но проиграл вице-губернатору Максиму Кудрявцеву. 24 мая прошлого года политик ушел с поста руководителя РО партии «Зеленые» и вскоре, уже находясь под арестом, оказался во фракции «Новых людей».

Константин Воронов