В Башкирии расширили круг получателей выплат за гибель бойцов на СВО

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон, расширяющий круг получателей единовременной материальной помощи членам семей погибших военнослужащих и служивших в войсках национальной гвардии и имевших специальные звания полиции.

К членам семьи погибшего бойца отнесли тех, кто фактически воспитывал и содержал его в течение не менее пяти лет до совершеннолетия.

«Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства. А ведь это не просто деньги — это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь мы законодательно исправили эту ситуацию»,— отметил председателя Курултая республики Константин Толкачев.

Также в число получателей единовременной материальной помощи включены члены семей бойцов, погибших при выполнении боевых задач на приграничных с Украиной территориях России.

Майя Иванова